Суд Петербурга освободил от экс-начальников «Ленводхоза» от срока за мошенничество

Куйбышевский районный суд в четверг, 19 августа, приговорил к штрафу экс-гендиректора СПб ГУП «Ленводхоз» и его заместителя, освободив их от наказания.

Экс-руководитель предприятия, подотчетного петербургскому Комитету по природопользованию, и его бывший зам обвинялись в особо крупном мошенничестве. Согласно материалам дела, в конце 2014 года они провернули незаконную операцию при очистке участка реки Славянка от донных отложений. Сумма ущерба, предположительно, составила около 19 миллионов рублей.

В ходе сегодняшнего слушания суд переквалифицировал действия обвиняемых под упраздненную сейчас, но актуальную на момент совершения преступления статью о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. Фигуранты дела, которые могли получить несколько лет условно, отделались штрафом и освобождением, поскольку суд засчитал длительный домашний арест в счет срока. Защита, однако, настаивала на их невиновности, поэтому решение суда еще может быть обжаловано, пишет «Мойка78».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банковский мошенник «увел» у пенсионерки в Приморском районе полмиллиона рублей.