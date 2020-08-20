Военный суд Петербурга вынес приговор подполковнику, который 26 раз брал взятку

Изначально Магомедова должны были оштрафовать на миллион, но суд учел домашний арест и период содержания обвиняемого под стражей. Фото: pixabay.com

Изначально Магомедова должны были оштрафовать на миллион, но суд учел домашний арест и период содержания обвиняемого под стражей. Фото: pixabay.com

224-й гарнизонный военный суд вынес приговор подполковнику Султану Магомедова, которого уличили в регулярном взяточничестве.

Согласно информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, Магомедов работал на кафедре физической подготовки в Военном учебно-научном центре Военно-Морского Флота (ВУНЦ ВМФ) «Военно-морская академия» и улучшал оценки студентов за деньги. Размер оплаты за хорошую успеваемость по физкультуре варьировался от 25 до 45 тысяч рублей.

Магомедов полностью признал вину. Суд приговорил его к штрафу в размер 700 тысяч рублей и на два года лишил права работать на должностях, связанных с организационно-распорядительными функциями в структуре Вооруженных Сил РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский суд не стал назначать сроки экс-руководителям «Ленводхоза», обвиняемым в мошенничестве.