Военный суд Петербурга вынес приговор подполковнику, который 26 раз брал взятку

Военный суд Петербурга вынес приговор подполковнику, который 26 раз брал взятку
Изначально Магомедова должны были оштрафовать на миллион, но суд учел домашний арест и период содержания обвиняемого под стражей. Фото: pixabay.com

224-й гарнизонный военный суд вынес приговор подполковнику Султану Магомедова, которого уличили в регулярном взяточничестве.

Согласно информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, Магомедов работал на кафедре физической подготовки в Военном учебно-научном центре Военно-Морского Флота (ВУНЦ ВМФ) «Военно-морская академия» и улучшал оценки студентов за деньги. Размер оплаты за хорошую успеваемость по физкультуре варьировался от 25 до 45 тысяч рублей.

Магомедов полностью признал вину. Суд приговорил его к штрафу в размер 700 тысяч рублей и на два года лишил права работать на должностях, связанных с организационно-распорядительными функциями в структуре Вооруженных Сил РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский суд не стал назначать сроки экс-руководителям «Ленводхоза», обвиняемым в мошенничестве.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
взяточничество военный суд новости спб санкт-петербург


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Свыше 1,5 тысяч жителей Петербурга прошли реабилитацию после COVID-19
Свидетель по делу Ефремова: актер в момент ДТП был на пассажирском сиденье
В метро Петербурга рассказали, как проходит смена названия ...
Военный суд Петербурга вынес приговор подполковнику, который 26 раз брал взятку
Общие показатели смертности в Петербурге возросли на 14%
Суд Петербурга освободил от экс-начальников «Ленводхоза» от срока ...
В РАН раскрыли природу объектов, заснятых с МКС
В июле автозаводы Петербурга заметно увеличили продажи