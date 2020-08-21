Принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Великобританию

Меган Маркл и принц Гарри объявили о помолвке в ноябре 2017 года. Фото: Wikipedia

Меган Маркл и принц Гарри объявили о помолвке в ноябре 2017 года. Фото: Wikipedia

Они продолжат заниматься благотворительностью в Лондоне.

Принц Гарри и Меган Маркл вернутся в Великобританию собираются возвращаться в Великобританию после того, как будут открыты границы. Отмечается, что они хотят заняться делами своего благотворительного фонда. Об этом пишет Омид Скоби (Omid Scobie), один из авторов биографической книги о жизни пары «В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи». При этом он отверг мнение, будто пара собирается вернуться к своим обязанностям членов королевской семьи.

«Великобритания всегда будет важна для них, но я сомневаюсь, что они вернутся к монаршим обязанностям»,

— подчеркнул хроникер.

Напоминаем, что принц Гарри и Меган Маркл покинули королевскую семью еще 1 апреля. После этого они переехали в США, чтобы строить там карьеру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что личные фотографии принца Гарри и Меган Маркл попали в руки российского хакера.