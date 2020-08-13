Личные фотографии принца Гарри и Меган Маркл попали в руки российского хакера

Российский хакер завладел фотографиями с обручальной фотосессии и свадебного приема Гарри и Меган.

Как сообщает газета Daily Mail, хакер из России мог стоять за похищением личных снимков британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Об этом заявляет авторы книги Finding Freedom, которая посвящена королевской паре.

Они упомнили случай о взломе облачного хранилища данных, которым пользовался британский фотограф. Он хранил в нем несколько сотен снимков со свадьбы герцога Сассекского.

В книге говорится, что осенью 2018 года российский программист взломал «облако» с фотографиями, на которых внук королевы Елизаветы II запечатлен со своей супругой в непринужденной обстановке. Там же хранились неудачные кадры, в том числе и с королевой. Хакер выложил часть снимков в Tumblr.

Авторы книги, журналисты Омид Скоби и Кэролин Дюран не указали, откуда они узнали, что хакер является россиянином.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что принц Гарри и Меган Маркл будут судиться из-за съемок их сына Арчи.