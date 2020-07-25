Принц Гарри и Меган Маркл будут судиться из-за съемок их сына Арчи

Герцог Сассекский Гарри и его супруга Меган Маркл обратились в суд из-за проданных в СМИ снимков их 14-месячного сына Арчи.

Как сообщает Sky News, ссылаясь на заявление адвокатов семьи, британский принц с супругой подали в суд иск о вторжении в частную жизнь. Причиной обращения стали съемки их ребенка с дронов, которые запустили неизвестные папарацци.

Сообщается, что неизвестные сделали несколько снимков Арчи для их последующей продажи. Британские герцог и герцогиня обратились в суд, чтобы защитить право малыша на неприкосновенность частной жизни в их доме.

Иск рассмотрит Верховный суд округа Лос-Анджелес. Стоит отметить, что в иске не указаны имена обвиняемых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Меган Маркл будет участвовать в президентской гонке в США. По словам королевского эксперта Беверли Тернер, герцогиня Сассекская будет участвовать в президентской гонке в долгосрочной перспективе.