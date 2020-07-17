Меган Маркл будет участвовать в президентской гонке в США

Американская актриса и супруга принца Гарри, герцога Сассекского, Меган Маркл намерена баллотироваться в президенты США.

Об этом пишет издание The Mirror, ссылаясь на королевского эксперта Беверли Тернер. По словам эксперта, герцогиня Сассекская будет участвовать в президентской гонке в долгосрочной перспективе. Это означает, что она не будет баллотироваться на текущей избирательной кампании.

«Она будет баллотироваться на пост президента, я не сомневаюсь в этом», — заявила Тернер.

Она также отметила, что цель занять кресло в Овальном кабинете является частью плана Меган Маркл, которая могла именно для этого уговорить супруга покинуть Великобританию и королевскую семью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Канье Уэст начал свою кампанию в президенты США. Он посетил регистрационный офис и зарегистрировался в списках избирателей.