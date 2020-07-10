Канье Уэст начал свою кампанию в президенты США

Канье Уэст начал свою кампанию в президенты США
Канье Уэст выложил в своем Twitter видео длиной около полутора минут. Фото: Instagram рэп-исполнителя

Американский рэпер Канье Уэст начал свою кампанию в президенты в США. Он посетил регистрационный офис и зарегистрировался в списках избирателей.

В своем Twitter он выложил видео, в котором объясняет цель своего визита. Певец заявил, что захотел показать всем, как легко можно проголосовать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Канье Уэст намерен связать свою жизнь с политикой. Певец заявил, что намерен реализовать надежды Америки совместно с гражданами, чтобы построить хорошее будущее. Его сразу же поддержал основатель Tesla Илон Маск. Он оставил комментарий, в котором сообщил, что поддерживает певца в таком серьезном решении.

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