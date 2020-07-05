Канье Уэст сообщил о желании баллотироваться на пост президента США

Известный американский рэпер намерен связать свою жизнь с политикой.

Уэст сообщил о своем желании поучаствовать в выборах главы страны в своем аккаунте в Twitter. В своем обращении в социальной сети певец подчеркнул, что намерен реализовать надежды Америки совместно с гражданами, чтобы построить хорошее будущее. Отметил он и необходимость объединять видение. Стоит отметить, что это уже не первое подобное заявление от Уэста. Ранее он хотел принять участие в выборах в 2024 году.

Однако, пока неизвестно, когда певец планирует реализовать задуманное. Напомним, возможность избрать нового президента будет уже в этом году. Выборы состоятся 3 ноября. В основном, шансы занять кресло лидера есть у представителей нескольких партий — Республиканской и Демократической. В этом году это Дональд Трамп и Джо Байден, соответственно.

Примечательно, что желание Уэста сразу же поддержал основатель Tesla Илон Маск. Он оставил комментарий, в котором сообщил, что поддерживает певца в таком серьезном решении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин рассказал, что губернаторы США не подчиняются Трампу.