Путин рассказал, что губернаторы США не подчиняются Трампу

Путин рассказал, что губернаторы США не подчиняются Трампу
Владимир Путин заявил, что губернаторы штатов посылают Трампа "подальше". Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин утверждает, что власти американских штатов игнорируют распоряжения Белого дома.

Глава государства прокомментировал протесты в американских городах, вспыхнувших после убийства полицией темнокожего гражданина Джорджа Флойда. Он рассказал о ситуации в Штатах в интервью телеканалу «Россия 1», фрагмент которого опубликован в инстаграме журналиста Павла Зарубина.

Владимир Путин заявляет, что президент США Дональд Трамп отдает различного рода распоряжения по стабилизации обстановки в городах, однако местные губернаторы отвечают: «Да пошел ты подальше»

Напомним, протесты вспыхнули по всей территории Штатов из-за гибели Флойда, который скончался после задержания офицером полиции в Миннеаполисе: правоохранитель повалил его на асфальт и надавил коленом на шею. При этом задержанный не сопротивлялся. Флойд кричал, что не может дышать, однако полиция игнорировала его жалобы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Нью-Йорке усилили контроль над действиями полиции.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
беспорядки владимир путин дональд трамп протесты США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Экс-хавбэк «Зенита» Данни может вернуться в клуб
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России
Обстоятельства столкновения самолетов в Пулково установит СК
Один человек погиб при землетрясении на востоке Турции
Путин рассказал, что губернаторы США не подчиняются Трампу
Вторая «волна тепла» идет в европейскую часть России
В Петербурге встретят самолет с россиянами из Индии и Вьетнама
Египет открывает границы для иностранцев с 1 июля