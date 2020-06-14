Путин рассказал, что губернаторы США не подчиняются Трампу

Президент России Владимир Путин утверждает, что власти американских штатов игнорируют распоряжения Белого дома.

Глава государства прокомментировал протесты в американских городах, вспыхнувших после убийства полицией темнокожего гражданина Джорджа Флойда. Он рассказал о ситуации в Штатах в интервью телеканалу «Россия 1», фрагмент которого опубликован в инстаграме журналиста Павла Зарубина.

Владимир Путин заявляет, что президент США Дональд Трамп отдает различного рода распоряжения по стабилизации обстановки в городах, однако местные губернаторы отвечают: «Да пошел ты подальше»

Напомним, протесты вспыхнули по всей территории Штатов из-за гибели Флойда, который скончался после задержания офицером полиции в Миннеаполисе: правоохранитель повалил его на асфальт и надавил коленом на шею. При этом задержанный не сопротивлялся. Флойд кричал, что не может дышать, однако полиция игнорировала его жалобы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Нью-Йорке усилили контроль над действиями полиции.