В Нью-Йорке усилили контроль над действиями полиции

В Нью-Йорке усилили контроль над действиями полиции
Протесты в США начались из-за убийства темнокожего полицейским. Фото: pixabay

В американском штате Нью-Йорк приняли законы, усиливающие контроль над действиями полиции. Теперь за удушение при задержании грозит уголовная ответственность.

Как сообщает РИА Новости, губернатор штата Эндрю Куомо также подписал законодательный акт о раскрытии сведений дисциплинарного характера о сотрудниках полиции.

Местные власти решили внести изменения в деятельность полиции на фоне протестов, вспыхнувших по всей территории Штатов из-за гибели темнокожего Джорджа Флойда. Он погиб после задержания офицером полиции в Миннеаполисе: правоохранитель повалил его на асфальт и надавил коленом на шею. При этом задержанный не сопротивлялся. Флойд кричал, что не может дышать, однако полиция игнорировала его жалобы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США похоронили Джорджа Флойда, убитого офицером полиции.

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