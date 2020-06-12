В Нью-Йорке усилили контроль над действиями полиции

В американском штате Нью-Йорк приняли законы, усиливающие контроль над действиями полиции. Теперь за удушение при задержании грозит уголовная ответственность.

Как сообщает РИА Новости, губернатор штата Эндрю Куомо также подписал законодательный акт о раскрытии сведений дисциплинарного характера о сотрудниках полиции.

Местные власти решили внести изменения в деятельность полиции на фоне протестов, вспыхнувших по всей территории Штатов из-за гибели темнокожего Джорджа Флойда. Он погиб после задержания офицером полиции в Миннеаполисе: правоохранитель повалил его на асфальт и надавил коленом на шею. При этом задержанный не сопротивлялся. Флойд кричал, что не может дышать, однако полиция игнорировала его жалобы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США похоронили Джорджа Флойда, убитого офицером полиции.