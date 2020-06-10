В США похоронили Джорджа Флойда, убитого офицером полиции

В Хьюстоне (штат Техас) завершились похороны темнокожего Джорджа Флойда, который был убит во время задержания полицией в Миннеаполисе.

Как сообщает американский телеканал CNN, в местной церкви The Fountain of Praise провели церемонию отпевания погибшего.

Среди присутствовавших на церемонии были участник президентской гонки в США Джо Байден, члены палаты представителей Штатов Эл Грин и Шейла Джексон Ли и мэр Хьюстона Сильвестр Тернер, а также активист за гражданские права чернокожих, баптистский священник Альфред Чарльз Шарптон-младший, который произнес речь в память о Флойде.

Жертву полицейского беспредела захоронят рядом с матерью на кладбище Houston Memorial Gardens в Перленде.

Напомним, в десятках американских городов после гибели Джорджа Флойда проходят акции протеста и беспорядки. Один из полицейских при задержании за фальшивый чек в магазине повалил его на землю и прижимал шею коленом в течение семи минут. При этом задержанный не сопротивлялся. Флойд кричал, что не может дышать, однако полиция игнорировала его жалобы. В результате он потерял сознание и умер после госпитализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержавшему Джорджа Флойда полицейскому грозит 40 лет тюрьмы за убийство.