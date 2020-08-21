Орландо Блум рассказал о сериале «Властелин колец»

Британский актер Орландо Блум, сыгравший роль эльфа Леголаса в кинотрилогиях «Властелин колец» и «Хоббит», поделился подробностями одноименного сериала студии Amazon.

Актеру, хоть он и не принимает участие в съемках, удалось узнать немного информации о грядущем сериале от одного из продюсеров. Он рассказал об этом в беседе с изданием Collider.

Орландо Блум рассказал, что эта лента не будет ремейком фильмов. А история будет рассказывать не о Братстве или чем-то подобном. Актер считает, что сериал «получится действительно интересным.

Блум заявил, что об остальном он расспрашивать не хотел, что бы сохранить интригу. Также он отметил, что создатели наверняка смогут удивить поклонников кинотрилогии, снятой по роману Дж.Р.Р. Толкина, ставшим одним из самых популярных произведений в жанре фэнтези.

Он добавил, что гендиректору Amazon Джеффу Безосу явно пришлось выложить немалую сумму за получение прав на этот проект. Поэтому у них должно быть много материала.

По данным RadioTimes, студия собирается выпустить не менее пять сезонов сериала «Властелин колец». Съемки начались в начале 2020 года в Новой Зеландии, однако их отложили из-за коронавирусной пандемии.

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