На проспекте Ветеранов приезжий из Узбекистана получил нож в живот от прохожего

Ночью в четверг, 20 августа, с проспекта Ветеранов в Петербурге госпитализировали 45-летнего гражданина Узбекистана.

Как стало известно gazeta.spb.ru, посреди ночи диспетчер 03 сообщил в полицию о раненом мужчине у дома №80 по проспекту Ветеранов. Мужчина, прибывший в Петербург с целью работы, был госпитализирован с ножевым ранением живота. Он находится в тяжелом состоянии.

Со слов пострадавшего, все произошло в 01:53 по указанному адресу. Раненый мужчина рассказал, что на него напал неизвестный мужчина с ножом.

Видеонаблюдения на месте происшествия нет. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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