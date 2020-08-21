На проспекте Ветеранов приезжий из Узбекистана получил нож в живот от прохожего

На проспекте Ветеранов приезжий из Узбекистана получил нож в живот от прохожего
Место происшествия на проспекте Ветеранов. Фото: google.maps

Ночью в четверг, 20 августа, с проспекта Ветеранов в Петербурге госпитализировали 45-летнего гражданина Узбекистана.

Как стало известно gazeta.spb.ru, посреди ночи диспетчер 03 сообщил в полицию о раненом мужчине у дома №80 по проспекту Ветеранов. Мужчина, прибывший в Петербург с целью работы, был госпитализирован с ножевым ранением живота. Он находится в тяжелом состоянии.

Со слов пострадавшего, все произошло в 01:53 по указанному адресу. Раненый мужчина рассказал, что на него напал неизвестный мужчина с ножом.

Видеонаблюдения на месте происшествия нет. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Лесном после аварии избили водителя такси. Судя по всему, нападавшие очень разозлились из-за дорожного инцидента.

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