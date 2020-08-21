В Петербурге мужчина скончался после удара в живот в магазине

Нападение в одном из магазинов в Красногвардейском районе закончилось летальным исходом.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в правоохранительные органы в четверг, 20 августа, от одного из городских стационаров поступило сообщение, что госпитализированный после ранения 17 августа 50-летний мужчина скончался.

Выяснилось, что происшествие произошло в среду, 17 августа, в магазине «Фермер» в Красногвардейском районе. Пострадавшего по неустановленным причинам ударил в живот неизвестный злоумышленник. Ранение оказалось весьма серьезным. С травмой живота и разрывом печени мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. К сожалению, спасти мужчину не удалось — спустя 3 дня он умер.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. По факту смерти от удара проводится проверка

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что охранник петербургского бизнес-центра одним ударом отправил прохожего в больницу.