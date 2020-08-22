На Московском шоссе среди ночи вспыхнула машина

На Московском шоссе среди ночи вспыхнула машина
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На Московском шоссе в Петербурге произошел пожар. Среди ночи около одного из домов вспыхнул легковой автомобиль.

Возгорание случилось в ночь на субботу, 22 августа. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Около двух ночи сгорела машина во дворе на Московском шоссе. Звук треска был такой, будто дом обстреливают», — написал автор записи.

На видео зафиксировано, что на место прибыли пожарные, которые тушили полыхающий транспорт. Другие подробности пока неизвестны. В обстоятельствах инцидента предстоит разобраться сотрудникам спецслужб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во время пожара на Васильевском пострадал один человек.

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На Московском шоссе среди ночи вспыхнула машина
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