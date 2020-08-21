Во время пожара на Васильевском пострадал один человек

Во время пожара на Васильевском пострадал один человек
Пока что обстоятельства инцидента не выяснены. Фото: Telegram-канал "Мегаполис Санкт-Петербург"

Огонь в квартире уже ликвидировали, больше он никому не угрожает.

На Васильевском острове вечером 21 августа полыхала квартира. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Все случилось на 7-1 линии примерно в девять часов вечера. На место прибыли спасатели, которые приступили к ликвидации возгорания. В квартире они обнаружили пьяного мужчину, которого пришлось госпитализировать. О том, в каком состоянии он находится, ничего не говорится.

Пока что не выяснили, как начался пожар. В обстоятельствах инцидента предстоит разобраться сотрудникам спецслужб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что костер в лесу обойдется жителю Петербурга в 1,7 млн рублей. Отметим, что за текущий год в лесах города на Неве зафиксировано семь природных пожаров, общая площадь возгорания составила более девяти гектаров.

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