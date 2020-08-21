Костер в лесу обойдется жителю Петербурга в 1,7 млн рублей

Петербуржец неудачно развел костер во время рыбалки в районе Новгорода: теперь мужчине придется выплатить штраф в размере 1,7 млн рублей за уничтожение леса.

Комитет по благоустройству Северной столицы в связи с этой новостью напоминает, что на территории Санкт-Петербурга по-прежнему действует пожароопасный сезон. В связи с этим запрещено разводить огонь или использовать его открытые источники за пределами специально отведенных для этого мест.

Отметим, что за текущий год в лесах города на Неве зафиксировано семь природных пожаров, общая площадь возгорания составила более девяти гектаров. Для тех, кто все же не может отказаться от разведения костра, оборудовано 42 зоны отдыха, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте СПб ГКУ «Курортный лесопарк».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели пять часов ликвидировали пожар в ресторане «Паруса».