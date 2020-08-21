Пять часов потребовалось на тушение пожара в ресторане «Паруса»

Пять часов потребовалось на тушение пожара в ресторане &#171;Паруса&#187;
Пожар в ресторане "Паруса". Фото: 78.mchs.gov.ru.

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар в элитном ресторане «Паруса» на Петроградской стороне.

Как сообщили в городском главке МЧС, помещение ресторана на Петровской косе, дом №9 загорелось в ночь на пятницу, 21 августа. Сообщение о пожаре ведомство получило в 2.52. На месте ЧП работали 76 человек личного состава, а также 21 спецмашина.

Огонь распространился по площади 700 квадратных метров.

Пожарные справились с огнем примерно за пять часов — его ликвидировали 7:55 утра. Сведений о пострадавших нет.

Утром очевидцы рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», что пожар начинался с небольшого огня. Они также опубликовали кадры с места происшествия.

Очевидцы поделились снимками пожара в ресторане «Паруса». Фото: vk.com/spb_today.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели локализовали пожар в здании ресторана «Паруса».

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