С понедельника петербуржцев начнут прививать от гриппа

В Северной столице на предстоящей неделе начнется прививочная кампания по профилактике гриппа. Первыми вакцину получат люди из группы риска.

Вакцинация стартует на фоне продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Прививку можно сделать не только в поликлинике, но и в специальных передвижных пунктах.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в первую очередь вакцинацией будут охвачены дети, беременные женщины, пожилые, больные с хроническими заболеваниями, а также медицинские работники и педагоги.

На случай второй волны в городе на Неве развернуты 3 516 коек в 11 горстационарах. Также создаются резервы лекарств и средств индивидуальной защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ветеринар заявил о необходимости вакцинации домашних животных.