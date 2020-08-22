На Московском шоссе ночью Ford сгорел дотла

В Московском районе Петербурга сегодня ночью вспыхнул легковой автомобиль. Спасатели полчаса тушили машину, но транспорт сгорел дотла.

Возгорание случилась в ночь на субботу, 22 августа, у дома №16 на Московском проспекте. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, сигнал о полыхающем Ford поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 01:31. Пять огнеборцев оперативно прибыли к месту ЧП. Им понадобилось полчаса, чтобы потушить машину. Однако легковушка полностью сгорела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очевидцы сравнили звук треска от полыхающей иномарки с обстрелами.