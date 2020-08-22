На Моховой спасатели полчаса тушили полыхающий ВАЗ

На Моховой спасатели полчаса тушили полыхающий ВАЗ
Спасатели потушили пламя. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В Центральном районе Петербурга спасатели тушили автомобиль марки ВАЗ. Пламя удалось потушить за полчаса.

Об этом стало известно сегодня, 22 августа. Сигнал о пожаре у дома №5 по Моховой улице поступил дежурному службы в 4:59.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, к месту происшествия оперативно прибыли пять спасателей на одной спецмашине. В 5:31 они потушили пламя. В автомобиле сгорели некоторые части.

Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Московском шоссе ночью Ford сгорел дотла.

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ГУ МЧС России по Петербургу новости спб пожар


 

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