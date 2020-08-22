В деревне Торики спасатели МЧС потушили погреб и баню

В Красносельском районе спасатели тушили полыхающие баню и погреб. Строения пришлось разобрать.

Возгорание случилось в субботу, 22 августа, на территории бывшей деревни Торики. Сигнал о ЧП поступил пожарным в 1:09. К месту происшествия незамедлительно выехали 15 сотрудников на трех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, на ликвидацию огня ушло полтора часа. Сгорел дощатый погреб, а также обгорели чердачные перекрытия бани на площади 5 «квадратов».

Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Моховой спасатели полчаса тушили полыхающий ВАЗ.