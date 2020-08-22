Во время пожара на даче в Выборге погиб человек

В городе Выборг после пожара нашли труп. Возгорание произошло в дачном доме.

О ЧП стало известно в ночь с пятницы на субботу, 22 августа. Трагедия случилась в СНТ Большой ЛОГ. Сигнал о пожаре поступил на пуль дежурного части, после чего к горящему строению были направлены спасатели.

Как сообщил портал 78.ru, во время тушения, в сгоревшей постройке нашли сильно обгоревшее тело, личность погибшего устанавливается. Сотрудникам пришлось разобрать все строения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в деревне Торики спасатели МЧС потушили погреб и баню. К месту происшествия незамедлительно выехали 15 сотрудников на трех спецмашинах.