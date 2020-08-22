В Петербурге продлят коронавирусные ограничения до конца сентября

В Петербурге продлят коронавирусные ограничения до конца сентября
В городе продлят ограничения. Фото: pixabay

В Северной столице из-за угрозы распространения Covid-19 запреты и ограничения будут продлены до середины осени. Об этом рассказали в Смольном.

Власти подготовили новую редакцию 121 постановления, в котором прописали условия жизни Петербурга в период сложной эпидемиологической ситуации.

Как сообщил портал Агентство бизнес новостей, в Правительстве готовятся официально продлить ограничения до конца сентября. В отдельных случаях они будут действовать до начала ноября.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с понедельника петербуржцев начнут прививать от гриппа.

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