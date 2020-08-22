За сутки тесты на коронавирус сдали более 20,6 тысяч петербуржцев

Тестирование на коронавирус в Петербурге проходит в огромных масштабах. Фото: pixabay.com

Тестирование на коронавирус в Петербурге проходит в огромных масштабах. Фото: pixabay.com

В Петербурге за минувшие сутки тесты на коронавирус сдали более 20,6 тыс. человек.

Об этом стало известно в субботу, 22 августа. Под меднаблюдением остаются 338 горожан с подозрением на ОРВИ. 146 человек помещены в обсерватор, а 192 — имели контакты с зараженными людьми.

Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, за последние 24 часа в городе обследовали 20 648 человек.

По номеру 122 операторы Единой региональной информационно-справочной службы по вопросам, связанным с коронавирусом, поступил 141 вызов.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге продлят коронавирусные ограничения до конца сентября.