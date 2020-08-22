Петербург стал лидером по суточной смертности от коронавируса в России

В Петербурге резко подскочила суточная смертность от коронавирусной инфекции нового типа. За сутки вирус не смогли побороть 18 человек.

Об этом стало известно в субботу, 22 августа. Как сообщили в оперштабе по борьбе с Covid-19, показатели за прошедшие сутки оказались в три раза больше, чем днем ранее: к утру 21 августа коронавирус унес жизни шести человек.

Согласно статистике, лидер среди российских регионов оставил позади Москву с десятью умершими за сутки, а также Свердловскую, Ульяновскую и Мурманскую области — в каждом из этих субъектов зафиксировали по семь летальных исходов.

Напомним, распространение коронавируса нового типа началось в декабре 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки коронавирус подхватили почти 5 тысяч человек.