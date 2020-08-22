В России за сутки коронавирус подхватили почти 5 тысяч человек

За минувшие сутки в России число зараженных коронавирусом составило 4 921. На территории Петербурга инфекция подтвердилась у 183 человек.

Об этом стало известно сегодня, 22 августа. За последние 24 часа инфицированных выявили в 83 регионах страны. Из них 1 238 случаев (25,2%) — активны у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Как сообщил портал «СтопКоронавирус.РФ», за весь период Covid-19 подтвердился в 951 897 россиян.

Из больниц за минувшие сутки выписались 6 147 пациентов. Всего за весь период пандемии побороть болезнь смогли 767 477 человек.

За прошедшие сутки скончался 121 пациент с коронавирусом. За весь период жертвами пандемии стали 16 310 россиян.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки тесты на коронавирус сдали более 20,6 тысяч петербуржцев.