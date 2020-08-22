«Карманные монстры»: Ленинградский зоопарк открывает новую выставку

&#171;Карманные монстры&#187;: Ленинградский зоопарк открывает новую выставку
На выставке будут представлены богомолы. Фото: unsplash

Ленинградский зоопарк покажет посетителям главных представителей беспозвоночных животных. Выставка открылась в субботу, 22 августа.

Как сообщили в пресс-службе зоопарка, петербуржцы и гости города смогут познакомиться с «карманными монстрами»: различными насекомыми и пауками, палочниками и многоножками. Также можно будет поглазеть на богомолов, огромных улиток и редкостных тараканов. Зверинец приглашает всех желающих посмотреть на беспозвоночных в зал лектория. Он работает с полудня до 17 часов.

Попасть на выставку можно бесплатно — ее посещение включено в стоимость входного билета в Ленинградский зоопарк. Посетителям будут доступны тематические экскурсии. Гостям зверинца также разрешат сделать снимки самых странных существ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новорожденных малышей выдры чипировали в Петербургском океанариуме.

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