Новорожденных малышей выдры чипировали в Петербургском океанариуме

Специалисты Петербургского океанариума проверили здоровье недавно появившихся на свет выдрят.

Об этом рассказали в группе океанариума в социальной сети «ВКонтакте». В июне пара азиатских выдр Фифа и Тихон стали родителями — их семейство увеличилось на пятерых малышей. Недавно детеныши прошли первое обследование. Ветеринары океанариума осмотрели и взвесили выдрят. Специалисты выяснили их пол и чипировали.

Как уточнили в океанариуме, после обследования стало ясно, что у Фифы и Тихона родились один сыночек и четыре лапочки-дочки.

Выдрята были спокойными, в то время как их родители и старшие брат с сестрой очень переживали, бегая и крича в поисках малышей.

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