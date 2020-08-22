Новорожденных малышей выдры чипировали в Петербургском океанариуме

Специалисты Петербургского океанариума проверили здоровье недавно появившихся на свет выдрят.
Об этом рассказали в группе океанариума в социальной сети «ВКонтакте». В июне пара азиатских выдр Фифа и Тихон стали родителями — их семейство увеличилось на пятерых малышей. Недавно детеныши прошли первое обследование. Ветеринары океанариума осмотрели и взвесили выдрят. Специалисты выяснили их пол и чипировали.
Как уточнили в океанариуме, после обследования стало ясно, что у Фифы и Тихона родились один сыночек и четыре лапочки-дочки.
Выдрята были спокойными, в то время как их родители и старшие брат с сестрой очень переживали, бегая и крича в поисках малышей.
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