У семьи бурых капуцинов из Ленинградского зоопарка родился детеныш

Две недели назад, 29 июля, у бурых капуцинов Рикардо и Веты, проживающих в Ленинградском зоопарке, появился на свет детеныш.

Об этом в среду, 12 августа, сотрудники зоопарка рассказали в официальном Instagram учреждения. В 2017 году к ним прибыли трое бурых капуцинов: самец Рикардо и самки Бланка и Вета. В прошлом году малышка Франческа появилась у Бланки, а этим летом мамой стала Вета. Пока что новорожденный капуцин еще очень привязан к маме, все время он проводит цепляясь за её шерсть и переползая со спины на живот.

Периодически заботы о детеныше берет на себя и отец семейства, Рикардо. Пока что Бланку и Франческу отселили от молодых родителей и их малыша, их познакомят, когда он немного подрастет. Вета не подпускает к детенышу посторонних, поэтому пол новорожденного все еще остается тайной, а сам малыш — безымянным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники Ленинградского зоопарка просят петербуржцев не приносить им красноухих черепах.