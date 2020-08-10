В Ленинградском зоопарке рассказали о петербуржцах, пытающихся избавиться от красноухих черепах

Представители Ленинградского зоопарка обратились к жителям Северной столицы по поводу участивших случаев звонков о передаче в дар зверинцу красноухих черепах. Информация об этом появилась в официальной группе зоопарка в социальной сети «Вконтакте».

Владельцы животных устают от них и решают отдать их в зоопарк, не до конца понимая значение данного места. Учреждение не является приютом. К тому же, в зоопарке отвечают за большое количество животных (около 900 видов). Принимать посторонних представителей фауны попросту невозможно. Это грозит опасностью и заражением различными болезнями для всех обитателей зверинца. К тому же, чтобы обеспечить полноценный уход за большим количеством черепах, необходимы соответствующие ресурсы — место, денежные средства и работники, который бы занимались животными.

В связи с этим, сотрудники Ленинградского зоопарка настоятельно просят жителей города тщательно обдумывать возможность приобретения красноухих черепах. Важно понимать, что после покупки необходимо нести ответственность за свое решение, а не отдавать несчастное надоевшее животное куда-либо.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы стали чаще выпускать надоевших красноухих черепах в городские водоемы.