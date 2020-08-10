В Ленинградском зоопарке рассказали о петербуржцах, пытающихся избавиться от красноухих черепах

В Ленинградском зоопарке рассказали о петербуржцах, пытающихся избавиться от красноухих черепах
От некогда любимцев владельцы животных пытаются активно избавляться. Фото: vk.com/spbzoopark

Представители Ленинградского зоопарка обратились к жителям Северной столицы по поводу участивших случаев звонков о передаче в дар зверинцу красноухих черепах. Информация об этом появилась в официальной группе зоопарка в социальной сети «Вконтакте».

Владельцы животных устают от них и решают отдать их в зоопарк, не до конца понимая значение данного места. Учреждение не является приютом. К тому же, в зоопарке отвечают за большое количество животных (около 900 видов). Принимать посторонних представителей фауны попросту невозможно. Это грозит опасностью и заражением различными болезнями для всех обитателей зверинца. К тому же, чтобы обеспечить полноценный уход за большим количеством черепах, необходимы соответствующие ресурсы — место, денежные средства и работники, который бы занимались животными.

В связи с этим, сотрудники Ленинградского зоопарка настоятельно просят жителей города тщательно обдумывать возможность приобретения красноухих черепах. Важно понимать, что после покупки необходимо нести ответственность за свое решение, а не отдавать несчастное надоевшее животное куда-либо.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы стали чаще выпускать надоевших красноухих черепах в городские водоемы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
красноухие черепахи ленинградский зоопарк


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В бюджете Петербурга предусмотрят денежные средства для поддержки ...
Петербургскую поликлинику №44 оштрафовали за нарушения во время ...
Экскурсии, концерты, консультации: главные события Петербурга на ...
Пожилой водитель мотоблока скончался после вылета в кювет в Гатчинском районе
Петербург оказался в тройке лидеров среди регионов, чьи жители имеют ...
В Ленинградском зоопарке рассказали о петербуржцах, пытающихся избавиться ...
Коронавирус нашли еще у 28 жителей Ленобласти
Антонио Бандерас заразился коронавирусной инфекцией