Петербуржцы стали чаще выпускать надоевших красноухих черепах в городские водоемы

Безответственное отношение к животным может грозить последствиями.

В понедельник, 20 июля, в социальных сетях появилось видео с красноухой черепахой, которая блуждала по акватории реки Смоленка. Прокомментировать легкомысленные поступки владельцев черепах, выпускающих их «на волю» решили в Росприроднадзоре по СЗФО.

Всем известно, что данные животные являются одними из самых популярных видов для людей, решивших завести черепашку. Однако, они зачастую забывают, что животное растет, требует большего ухода, а также может проявлять агрессивность. Не желая больше усложнять себе жизнь, владельцы относят своих некогда любимцев к ближайшему водоему.

Примечательно, что многие даже не догадываются, что данные черепашки являются достаточно вредным видом за пределом их привычной зоны обитания (южной части США и северной Америки). Красноухие черепахи весьма грубо обходятся с местными представителями фауны. К примеру, выгоняют птиц из их гнезд, устраивая себе там жилище. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО.

Помимо этого, данный вид может разносить сальмонеллу. Бывали случаи заражения человека от черепахи.

В холодное время животные просто погибают.

В связи с этим, всем желающим приобрести себе нового члена семьи, стоит понимать, какая это ответственность. Перед тем, как завести животное нужно изучить все характеристики и условия содержания, чтобы потом внезапно не понять, что уход за черепахой оказался сложнее, чем казалось ранее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Таврическом парке нашли красноухую черепаху.