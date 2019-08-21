В Таврическом парке нашли красноухую черепаху

В Таврическом парке нашли красноухую черепаху
Петербуржцы ищут, куда приютить черепаху. Фото: vk.com/spb_today

В Таврическом парке Санкт-Петербурга прохожие обнаружили неожиданного гостя. По траве ползала красноухая черепаха.

Об увиденном рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Люди опубликовали фото и спросили, куда можно было бы ее отдать.

Один из пользователей заверил, что видел черепашек в прудах Парка Победы и порекомендовал отнести туда. Другие написали, что черепаха на улице погибнет и советовали приютить в дом детского творчества или контактный зоопарк.

Несколько пользователей уже откликнулись в комментариях, что готовы забрать путешественницу себе.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в одной из парадных Петербурга женщина чуть не раздавила черепаху. Женщина забрала питомца домой, утроила ванну и занялась поисками хозяев.

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