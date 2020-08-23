Желающие посетить «Питерлэнд» петербуржцы образовали часовую очередь на входе

Желающие посетить «Питерлэнд» петербуржцы образовали часовую очередь на входе
Аквапарк в ТРЦ "Питерлэнд". Фото: vk.com/piterland

В Петербурге, в субботу днем, 22 августа, посетители аквапарка выстроились в длинную очередь у входа в торгово-развлекательный центр «Питерлэнд».

О большом скоплении желающих искупаться в водах бассейна аквапарка начали сообщать очевидцы в социальных сетях. Очередь в один момент стала настолько большой, что людей попросили выйти на улицу. В итоге, посетители сформировали длинную очередь, ожидание в которой составляло более часа.

Что стало причиной такого затора, несложно догадаться. Все дело в том, что в городе до сих пор действуют ограничительные меры по борьбе с COVID-19. Из-за этого в аквапарке сократили посещаемость. Также, всех посетителей просят соблюдать социальную дистанцию. У каждого пришедшего измеряют температуру. Все эти факторы могут увеличивать время ожидания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в открывшейся IKEA выстроилась огромная очередь.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
аквапарк очередь питерлэнд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково в воскресенье отменили вылет 12 рейсов
Кириенко заявил о победе России над коронавирусом в плане количества ...
В комитете по спорту объяснили правила посещения бассейнов в период эпидемии
Желающие посетить «Питерлэнд» петербуржцы образовали часовую очередь на входе
У Гостиного двора неизвестные бросили дымовую шашку в ходе акции солидарности
Бывший адвокат Ефремова заявил, что на руле не было отпечатков пальцев актера
Стали известны три привычки, убивающие печень
Сын Шепелева и Фриске пошел в английскую школу за 1,5 млн рублей в год