Семак поделился мыслями о итогах матча «Зенит» — «Тамбов»

Главный тренер сине-бело-голубых рассказал о результатах встречи в рамках четвертого тура Российской Премьер-Лиги.

В субботу, 23 августа, «Зенит» с разгромным счетом 4:1 победил «Тамбов». Это уже четвертая победа петербургской команды в новом сезоне.

Сергей Семак похвалил футболистов «Зенита» за хорошую игру, но выразил сожаление о пропущенном голе в конце матча. Также, он отреагировал на удивление фанатов из-за того, что Магомед Оздоев отсутствовал в стартовом составе, ведь все достаточно просто — игрокам по очереди дают отдыхать, равномерно распределяя нагрузку. Об этом тренер рассказал в интервью для сайта «Зенита».

Отметил Семак и долгожданный первый забитый за команду мяч Дугласа Сантоса. Несмотря на то, что игрок уже продолжительное время стоит в обороне «Зенита», защищая ворота своего клуба, впервые поразить ворота соперника ему удалось только вчера.

Семак подчеркнул, что на протяжении всей игры сине-бело-голубые смотрелись лучше футболистов «Тамбова», выигрывали по скоростям и создавали много моментов, что и позволило добиться такого результата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Семак подтвердил случай заражения коронавирусом среди футболистов «Зенита».