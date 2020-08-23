Заразившуюся коронавирусом Тимошенко госпитализировали в тяжелом состоянии

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Информацию об этом подтвердила ее пресс-секретарь Марина Сорока.
Она написала в своем Facebook, что состояние Тимошенко медики оценили как тяжелое.
Сорока также добавила, что у экс-премьера страны держится повышенная температура до 39 градусов, врачи помогают ей бороться с инфекцией.
Напомним, в Украине зарегистрировано более 100 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздороветь успела половина пациентов. Летальных исходов – 2271. Врачи просят граждан соблюдать меры предосторожности и соблюдать социальную дистанцию, чтобы не допустить распространения болезни.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусную инфекцию нового типа также подхватила дочь Юлии Тимошенко.