Юлия Тимошенко вместе с дочерью заразились коронавирусом

О состоянии политика ничего не сообщается.

Депутат Верховной рады Украины, а также глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом. Также инфекцией болеет дочь парламентария. Об этом пишет «РБК-Украина». Пока непонятно, как именно это произошло, нет и информации о состоянии Тимошенко.

В Украине зарегистрировано более 100 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздороветь успела половина пациентов. Летальных исходов – 2271. Врачи просят граждан соблюдать меры предосторожности и соблюдать социальную дистанцию, чтобы не допустить распространения болезни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна, но опасность остается. В настоящее время каждые сутки в городе диагностируется около 700 новых случаев заражения, в больницу отправляется по 300-400 человек в день.