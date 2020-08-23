Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна, но опасность остается

Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильна, но опасность остается
Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин высказал свое мнение, касаемо заболеваемости коронавирусной инфекции в городе.

По мнению главы столицы, угроза никуда не исчезает, поэтому важно продолжать соблюдать меры предосторожности, носить средства индивидуальной защиты и не пренебрегать социальной дистанцией. В настоящее время каждые сутки в городе диагностируется около 700 новых случаев заражения, в больницу отправляется по 300-400 человек в день. Об этом Собянин рассказал в интервью с каналом «Россия 1».

Несмотря на то, что патоген продолжает распространяться, ситуация находится под контролем. Всплеска заболеваемости не фиксируется, а второй волны ждать не приходится. Но все равно проблема так и будет оставаться актуальной, пока не будет проведена массовая вакцинация. Собянин отметил, что ждать этого придется еще долго, так как препарат должен пройти все стадии исследований и выйти в оборот постепенно, сначала в небольших количествах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Собянин рассказал, как поступят при выявлении коронавируса в школах.

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