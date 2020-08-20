Собянин рассказал, как поступят при выявлении коронавируса в школах

Он не исключает, что некоторые классы или целые учреждения будут учиться дистанционно.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как нужно действовать, если в одном из классов коронавирусом заболеет ученик. Об этом пишет РИА Новости. Политик убежден, что в таком случае нужно отправлять по домам весь класс – дети должны будут находиться на дистанционном обучении в течение 14 дней. Этого срока достаточно, чтобы понять, заразился ли кто-нибудь или нет.

«Поэтому количество классов, которые будут переходить на дистанционку, будет зависеть от количества заболеваний, но сегодня школьников — где-то 25-30 человек в сутки»,

— сказал мэр в интервью телеканалу «Россия 1».

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