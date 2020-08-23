Александр Поветкин поблагодарил болельщиков после победа над Уайтом

Александр Поветкин поблагодарил болельщиков после победа над Уайтом
Александр Поветкин. Фото: instagram.com/povetkinalexandr

Российский боксер Александр Поветкин нокаутировал своего соперника — британца Диллиана Уайта и одержал победу над временным чемпионом WBC в супертяжелом весе.

Поединок прошел в ночь на воскресенье, 23 августа. Поветкин обратился после боя к своим фанатам. Соответствующее видео обнародовано в аккаунте спортсмена в соцсети Instagram.

«Россия — чемпион», — написал боксер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Семак поделился мыслями о итогах матча «Зенит» — «Тамбов». Он похвалил футболистов «Зенита» за хорошую игру, но выразил сожаление о пропущенном голе в конце матча.

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