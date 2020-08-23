РАскрыта предположительная стоимость iPhone 12

Точная дата поступления iPhone 12 на российский рынок пока держится в тайне. Фото: pixabay

Точная дата поступления iPhone 12 на российский рынок пока держится в тайне. Фото: pixabay

Предположительная цена на новый iPhone 12 будет варьироваться от 700 до 1 400 долларов в зависимости от модели и объема памяти. Об этом рассказал аналитик и инсайдер, скрывающийся под ником Komiya в твиттере.

Так, стандартную модель можно будет приобрести за в 700-800 долларов. Продвинутая версия iPhone Pro — 1 300 долларов. За смартфон с увеличенным дисплеем придется заплатить 1 400 долларов.

Известно, что в новом поколении смартфонов будет сдвоенная камера в базовой модели и Max-варианте. Pro версию iPhone 12 оснастят более мощными объективами.

Презентация нового гаджета назначена на начало следующего месяца. Продажи стартуют через несколько дней после этого.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России рекордно подешевел самый дорогой iPhone. Сейчас базовая комплектация iPhone 11 Pro с объемом памяти 64 Гб обойдется менее чем в 75 тысяч рублей.