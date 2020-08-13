В России рекордно подешевел самый дорогой iPhone

В России рекордно подешевел самый дорогой iPhone
С чем связано падение стоимости, до конца неясно. Фото: pixabay.com

На российском рынке резко и значительно снизилась стоимость наиболее дорогостоящего смартфона от Apple, iPhone 11 Pro.

Сейчас базовая комплектация iPhone 11 Pro с объемом памяти 64 Гб обойдется менее чем в 75 тысяч рублей. Журналисты Hi-Tech Mail.ru нашли экземпляры и вовсе за 72 тысячи рублей. При этом у официальных ретейлеров модный гаджет можно приобрести за 80 тысяч.

Отметим, что флагманский смартфон вышел на российский рынок осенью прошлого года. На тот момент рекомендованная стоимость модели с памятью 64 Гб была на уровне 90 тысяч рублей, а объем 512 гигабайт оценивался в 122 тысячи. Между тем, подешевели также Phone 11 и iPhone SE, минимальная цена на них составляет 50 и 33 тысячи рублей соответственно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что при тестировании нового iPhone 12 был выявлен технический брак.

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