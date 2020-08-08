У iPhone 12 выявили брак

У iPhone 12 выявили брак
iPhone 12 выйдет в двух вариантах. Фото: pixabay.com

При тестировании iPhone 12 производители компонентов для смартфона выявили брак.

Об этом рассказывает инсайдер Мин-Чи Ко в отчете для издания MacRumors. Проблемы выявили при тестировании камер. В частности, стекло объективов стало растрескиваться при проверке в условии высокой температуры и влажности.

Другая проблема коснулась покрытия широкоугольного сенсора.

Как считает инсайдер, провал контроля качества не повлияет на сроках выхода новинки на рынок. Вероятно, корпорация передаст часть заказов другой компании.

Массовое производство iPhone 12 рассчитывают начать к концу августа.

Как писала gazeta.spb.ru, ранее компания Apple выступила с официальным заявлением, в котором опровергла планы по покупке TikTok. В корпорации заявили, что такая идея никому не приходила в голову.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
apple iphone 12 брак тестирование


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У iPhone 12 выявили брак
В США появится свое «Евровидение»
В Курортном районе сгорела бревенчатая баня
В деревне Войпала легковушка улетела в кювет и врезалась в столб, есть ...
Центр детского и юношеского технического творчества «Охта» ...
У отдыхающего в Абхазии россиянина нашли коронавирус
В Красном Селе полыхает частный дом
Ленинградцев предупредили о тумане и жаре в воскресенье