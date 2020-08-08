У iPhone 12 выявили брак

При тестировании iPhone 12 производители компонентов для смартфона выявили брак.

Об этом рассказывает инсайдер Мин-Чи Ко в отчете для издания MacRumors. Проблемы выявили при тестировании камер. В частности, стекло объективов стало растрескиваться при проверке в условии высокой температуры и влажности.

Другая проблема коснулась покрытия широкоугольного сенсора.

Как считает инсайдер, провал контроля качества не повлияет на сроках выхода новинки на рынок. Вероятно, корпорация передаст часть заказов другой компании.

Массовое производство iPhone 12 рассчитывают начать к концу августа.

Как писала gazeta.spb.ru, ранее компания Apple выступила с официальным заявлением, в котором опровергла планы по покупке TikTok. В корпорации заявили, что такая идея никому не приходила в голову.