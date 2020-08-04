Apple не планирует покупать TikTok

Компания выступила с официальным заявлением после слухов.

Журналист издания Axios Дэн Примак написал в своем Twitter-аккаунте, что американская корпорация Apple планирует приобрести видеосервис TikTok. Он отметил, что считает это решение неожиданным, так как приложение является кроссплатформенным. TikTok также замешан в политическом скандале между Китаем и США, напомнил Примак, но заверил, что у него есть источники.

Apple оперативно отреагировала на публикацию, ответив, что такая идея никому не приходила в голову. Напоминаем, что в штатах грозят запретить приложение из-за ряда нарушений, касающихся безопасности юных пользователей. Президент США Дональд Трамп настроен решительно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Microsoft завершит переговоры о покупке TikTok к 15 сентября.