Apple не планирует покупать TikTok

Apple не планирует покупать TikTok
Слухи опровергли. Фото: Pixabay

Компания выступила с официальным заявлением после слухов.

Журналист издания Axios Дэн Примак написал в своем Twitter-аккаунте, что американская корпорация Apple планирует приобрести видеосервис TikTok. Он отметил, что считает это решение неожиданным, так как приложение является кроссплатформенным. TikTok также замешан в политическом скандале между Китаем и США, напомнил Примак, но заверил, что у него есть источники.

Apple оперативно отреагировала на публикацию, ответив, что такая идея никому не приходила в голову. Напоминаем, что в штатах грозят запретить приложение из-за ряда нарушений, касающихся безопасности юных пользователей. Президент США Дональд Трамп настроен решительно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Microsoft завершит переговоры о покупке TikTok к 15 сентября.

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