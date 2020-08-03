Microsoft завершит переговоры о покупке TikTok к 15 сентября

Американская корпорация Microsoft в скором времени начнет и до середины сентября завершит переговоры о покупке приложения TikTok, принадлежащего китайской IT-компании ByteDance.

Как сообщается на сайте Microsoft, корпорация заявила о готовности продолжить переговоры после разговора между гендиректором Microsoft и президентом США Дональдом Трампом.

Переговоры о приобретении развлекательного приложения начнутся в течение нескольких недель. Microsoft заявила о надежде на продолжение диалога с американским правительством, в том числе с главой США.

В компании уверяют, что если покупка состоится, что все личные данные американцев, использующих TikTok, будут оставаться в США, а данные, которые сейчас хранятся за границей, будут стерты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в TikTok отреагировали на угрозы Трампа закрыть соцсеть в США.