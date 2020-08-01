В TikTok отреагировали угрозы Трампа закрыть соцсеть в США

В TikTok отреагировали угрозы Трампа закрыть соцсеть в США
Соцсеть обещает исправиться. Фото: Pixabay

Представители компании отметили, что чувствую поддержку пользователей и не собираются сдаваться.

Руководство TikTok прокомментировало угрозы президента США Дональда Трампа закрыть социальную сеть на территории штатов. Об этом пишет ТАСС. Генеральный менеджер американского сегмента TikTok Ванесса Паппас заявила, что они чувствуют любовь пользователей и их поддержку и уходить с рынка не планируют. Как именно будет решаться конфликт с властями не уточняется.

Паппас подчеркнула, что в ближайшее время TikTok наберет новых сотрудников и станет еще тщательнее следить за безопасностью. Напоминаем, что власти Америки обвинил соцсеть в несоблюдении конфиденциальности данных пользователей младше 14 лет. Этот вопрос обсуждали с представителями компании по видеосвязи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что физик из Петербурга стал звездой TikTok.

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