Физик из Петербурга стал звездой TikTok

Формулы могут быть не такими и скучными, если их зарифмовать. Фото: Pixabay

Формулы могут быть не такими и скучными, если их зарифмовать. Фото: Pixabay

Николай Милованов доказал, что обучение может быть интересным.

Преподаватель физики и математики решил воспользоваться новой платформой для продвижения науки в массы. Реализовать это он решил нестандартным подходом — знания он подает в виде забавных стихотворений. Юмор и активность Милованова пришлись по вкусу аудитории TikTok.

Физик уже может похвастаться большим количеством подписчиков. Их у него уже 100 тысяч. Общая сумма лайков и вовсе превысила 900 тысяч. Некоторые видео собирают по 800 тысяч просмотров.

Профессиональный репетитор объясняет математические и физические формулы, мастерски их рифмуя. Это помогает легче понимать суть материала, а также посмеяться.

Про Милованова известно, что он закончил физический факультет СПбГУ, а также защитил кандидатскую диссертацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ЦЕРН заявили об открытии неизвестной частицы.