В ЦЕРН заявили об открытии неизвестной частицы

В ЦЕРН заявили об открытии неизвестной частицы
В любом случае, новый тетракварк поможет теоретикам протестировать модели квантовой хромодинамики - теории квантовых полей, описывающей сильное взаимодействие элементарных частиц, уверены в ЦЕРН. Фото: pixabay.com

Физики Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) заявили об открытии так называемого «очарованного тетракварка», который может стать первым из класса еще неизвестных частиц.

Тетракварк, открытый учеными ЦЕРН состоит из двух с-кварков и двух с-антикварков. Достижение швейцарских специалистов поможет физикам лучше понять способы соединения кварков в составные частицы, такие как протоны и нейтроны, находящиеся в ядре атома, цитирует пресс-службу ЦЕРН ТАСС.

До нынешнего момента в лабораториях ученым удавалось получить только тетракварки, максимум, с двумя шкварками одного типа, однако это первый случай, когда в одном тетракварке одинаковых кварков наблюдается больше двух. Тем не менее, специалисты не до конца понимают, является ли открытая частица «подлинным тетракварком», то есть, прочно связанных частиц, или обычной парой частиц, соединенных по типу молекулы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые нашли «щупальца» у клеток коронавируса нового типа.

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