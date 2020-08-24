В России выявили 4,7 тысяч новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 10:00 24 августа на территории России выявлено 4 744 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные официального портала «Стопкоронавирус.рф». Большая часть заболевших приходится на Москву (625 человек), Санкт-Петербург (182 новых пациента) и Московскую область (148 случаев заражения за сутки). Общее число больных коронавирусом в России выросло до 961 493 человек.

Кроме того, умерло 16 448 пациентов, из которых 65 — за последние сутки. К счастью, люди активно выздоравливают: из больниц в течение воскресенья выписано 2 456 человек. Отметим, что эпидемиологическая ситуация по-прежнему остается напряженной, число ежедневных случаев снижается очень медленно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Северной столице прошли тестирование на коронавирус 11 тысяч человек.