Петербургским баням оплатят время простоя во время коронавирусных ограничений

Петербургским баням оплатят время простоя во время коронавирусных ограничений
В Петербурге работают 33 общественные бани, 27 из них получают субсидии от комитета, а еще шесть – от администраций Колпинского и Пушкинского районов, на территории которых находятся. Фото: pixabay.com

Глава Петербурга Александр Беглов подписал постановление о частичном возмещении затрат городских бань во время противоэпидемических ограничений.

В течение месяца ответственный за это направление Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле определит необходимые документы и форму заявления для получения субсидий. Кроме того, ведомство снова определит категории граждан, которым предоставят льготы на посещение бань, пишут «Санкт-Петербургские ведомости«.

Отметим, что помывочные в общественных банях работают, но парные закрыты до сих пор. Сейчас правительство Северной столицы совместно с Роспотребнадзором обсуждает возможности полного открытия бань с соблюдением всех мер безопасности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 6 июля, вместе с банями открылись бассейны, фитнес-залы и музеи.

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